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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Рульи стал игроком «Марселя» официально

12 Августа 2024 • 17:23 Комментировать

Аргентинский голкипер Херонимо Рульи – игрок «Марселя». 32-летний футболист подписал с провансальским клубом соглашение на три года. Сумма трансфера из «Аякса» во французский клуб оценивается порталом Transfermarkt в 32 млн евро.

Рульи провёл в Амстердаме полтора года карьеры. Ранее до зимы 2023 года выступал за «Вильярреал», с «жёлтой субмариной» Херонимо взял в 2021 году Кубок Лиги Европы УЕФА.

Этим летом Рульи выступал во Франции на Олимпиаде в составе сборной Аргентины, сыграл в четырёх встречах, пропустил четыре гола и выдал один сухой матч.

Самого вратаря Transfermarkt оценивает в 5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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