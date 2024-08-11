​Прервалась рекордная серия «Фейеноорда», стартовавшая в 2019-м

В Нидерландах начался местный чемпионат, роттердамский «Фейеноорд», оставшийся в межсезонье без главного тренера Арне Слота, сразился с давним знакомым московского «Спартака» - «Виллемом II», который вернулся в высший свет футбола Нидерландов. И не смог выиграть - игра закончилась вничью 1:1.

Как оказалось, таким образом прервалась долгая серия «Фейеноорда» - с 2019 года команда выиграла девятнадцать матчей кряду у команд, вышедших в высшую лигу. В последний раз ей не удалось сделать это четвёртого августа 2019 года - тогда «Фейеноорд» сыграл 2:2 с земляками из «Спарты». И вот сейчас - новая потеря.