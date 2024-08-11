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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Голкипер «Аякса» установил возрастной рекорд для клуба

11 Августа 2024 • 22:29 Комментировать

В заканчивающиеся выходные стартовал чемпионат Нидерландов, амстердамский «Аякс» последним сыграл свой матч первого тура и победил, хотя и скромно - 1:0 против «Херенвена». Единственный мяч был забит ещё в первом тайме.

И ещё со старта матча автоматически был установлен рекорд «Аякса» - Ремко Пасвер, голкипер амстердамского клуба, вышел на поле в возрасте 40 лет 277 дней и стал первым игроком за всю историю клуба, который сыграл в матче национального чемпионата в возрасте более чем 40 лет.

В следующем туре чемпионата Нидерландов «Аяксу» предстоит сыграть в Бреде с местным НАК-ом.


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Ремко Пасвер
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