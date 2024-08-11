​Робин ван Перси установил рекорд «Херенвена»

В Нидерландах стартовал местный чемпионат, в первом туре «Аякс» сыграл с «Херенвеном» и обыграл того с минимальным счётом. Между тем «суперфризов» тренирует нынче Робин ван Перси - и знаменитый автор гола «рыбкой» в ворота испанской сборной на Мундиале 2014 года стал самым молодым наставником «Херенвена» в Эредивизии, установив клубный рекорд.

Жаль лишь, что игроки не поддержали своего тренера успешным выступлением, но у них есть возможность сделать это в следующем туре, когда «Херенвен» примет в домашнем матче «Утрехт». Это случится в следующую субботу, семнадцатого августа.