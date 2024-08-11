«Аякс» стартовал со скромной победы над «Херенвеном»

Новый сезон в Эредивизии стартовал для «Аякса» домашним матчем с «Херенвеном». На 12-й минуте гости остались вдесятером после удаления Павла Бохневича, но после подсказки от видеопомощника арбитр оставил игрока на поле. На 45-й минуте амстердамцы повели, Мика Годс здорово отыграл на Кристиана Хлинссона, который не имел права на промах - 1:0. Тут же Бранко ван ден Бомен нанес удар в каркас ворот.

Три очка на старте сезона для «Аякса».