«Аякс» стартовал со скромной победы над «Херенвеном»

Новый сезон в Эредивизии стартовал для «Аякса» домашним матчем с «Херенвеном». На 12-й минуте гости остались вдесятером после удаления Павла Бохневича, но после подсказки от видеопомощника арбитр оставил игрока на поле. На 45-й минуте амстердамцы повели, Мика Годс здорово отыграл на Кристиана Хлинссона, который не имел права на промах - 1:0. Тут же Бранко ван ден Бомен нанес удар в каркас ворот.
Три очка на старте сезона для «Аякса».
Протокол игры
|(1:0) Хлинссон Кристиан45'
Пасвер Ремко•Гааей Антон•Шутало Йосип•Бас Юри•Dies Janse•Ван ден Бомен Бранко59' (Тейлор Кеннет (59') •Маннсверк Сиверт•Хлинссон Кристиан81' (Бробби Брайан (81') •Бергёйс Стивен58' (Боргес Карлос (58') •Акпом Чуба58' (Траоре Бертран (58') •Годс Мика73' (Хендерсон Джордан (73')
Ван дер Харт Микки•Халл Дензел70' (Брауде Оливер (70') • 84'Керстен Сэм•Бохневич Павел• 16'Кёлерт Матс•Брауэрс Люк•Ван Эе Эспен80' (Dimitris Rallis (80') •Ольссон Симон•Danilo Al-Saed80' (Levi Smans (80') •Карлсбакк Даниэль46' (Николаеску Йон (46') •Ilias Sebaoui62' (Тренсков Якоб (62')
11 августа. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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