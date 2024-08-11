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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» стартовал со скромной победы над «Херенвеном»

11 Августа 2024 • 19:59 Комментировать
Аякс
1:0
Херенвен

Новый сезон в Эредивизии стартовал для «Аякса» домашним матчем с «Херенвеном». На 12-й минуте гости остались вдесятером после удаления Павла Бохневича, но после подсказки от видеопомощника арбитр оставил игрока на поле. На 45-й минуте амстердамцы повели, Мика Годс здорово отыграл на Кристиана Хлинссона, который не имел права на промах - 1:0. Тут же  Бранко ван ден Бомен нанес удар в каркас ворот.

Три очка на старте сезона для «Аякса».

Протокол игры  
Аякс1:0Херенвен
(1:0) Хлинссон Кристиан45'  
Пасвер РемкоГааей АнтонШутало ЙосипБас ЮриDies JanseВан ден Бомен Бранко 59' (Тейлор Кеннет ( 59') Маннсверк СивертХлинссон Кристиан 81' (Бробби Брайан ( 81') Бергёйс Стивен 58' (Боргес Карлос ( 58') Акпом Чуба 58' (Траоре Бертран ( 58') Годс Мика 73' (Хендерсон Джордан ( 73')
Запасные: Рамай ДиантРейкхофф ЮлианГортер ДжейФитц-Джим КиянРенсх ДевайнМедич ЯковХато Йоррель
Ван дер Харт МиккиХалл Дензел 70' (Брауде Оливер ( 70'  84') Керстен СэмБохневич Павел  16'Кёлерт МатсБрауэрс ЛюкВан Эе Эспен 80' (Dimitris Rallis ( 80') Ольссон СимонDanilo Al-Saed 80' (Levi Smans ( 80') Карлсбакк Даниэль 46' (Николаеску Йон ( 46') Ilias Sebaoui 62' (Тренсков Якоб ( 62')
Запасные: Ties OostraАли ХусейнКлавербур Бернт_Isaiah A.Нопперт Андрис
11 августа. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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Аякс Херенвен

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