ПСВ забил 5 мячей в ворота «Валвейка»

В матче первого тура Эредивизии ПСВ принимал «Валвейк» и уверенно победил. Уже на девятой минуте метко стрельнул Жоан Бакайоко, тут же Малик Тильман послал мяч в сетку, но ВАР усмотрел там вне игры. А вот результативный удар Йерди Схаутена нанесен по всем правилам - 2:0. Тильман все же забил свой гол еще до перерыва - 3:0. На 72-й минуте свою пушку из-за штрафной разрядил Ирвинг Лосано. Только затем гости забили гол престижа усилиями Рихарда ван дер Венне, но тут же Лосано оформил дубль - 5:1.
Протокол игры
|(1:0) Бакайоко Жоан9'
|(2:0) Схаутен Йерди28'
|(3:0) Тильман Малик37'
|(4:0) Лосано Ирвинг72'
|77'Ван дер Венне Рихард (4:1)
|(5:1) Лосано Ирвинг79'
Бенитес Вальтер•Ледесма Ричард69' (Лосано Ирвинг (69') •Фламинго Райан•Боскальи Оливье85' (Дамс Маттео (85') •Оппегорд Фредрик•Тильман Малик•Схаутен Йерди•Веерман Йоэй70' (Пепи Рикардо (70') •Бакайоко Жоан•Де Йонг Люк70' (Тиль Гус (70') •Ланг Ноа69' (Тезе Джордан (69')
Хауэн Йерун•Леливелд Юлиан•Ван Эйджма Рошон•Ван ден Бёйс Дарио•Мейерс Арон78' (Нимейер Рёвен (78') •Румерату Годфрид•Ван дер Венне Рихард78' (Кастильо Хуан II (78') •Укили Яссин•Клеонизе Денильо61' (Маргарет Рихонелл (61') •Завада Оскар•Локеза Крис61' (Вайдманн Дауда (61')
10 августа. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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