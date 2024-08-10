ПСВ забил 5 мячей в ворота «Валвейка»

В матче первого тура Эредивизии ПСВ принимал «Валвейк» и уверенно победил. Уже на девятой минуте метко стрельнул Жоан Бакайоко, тут же Малик Тильман послал мяч в сетку, но ВАР усмотрел там вне игры. А вот результативный удар Йерди Схаутена нанесен по всем правилам - 2:0. Тильман все же забил свой гол еще до перерыва - 3:0. На 72-й минуте свою пушку из-за штрафной разрядил Ирвинг Лосано. Только затем гости забили гол престижа усилиями Рихарда ван дер Венне, но тут же Лосано оформил дубль - 5:1.