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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ забил 5 мячей в ворота «Валвейка»

10 Августа 2024 • 23:54 Комментировать
ПСВ
5:1
Валвейк

В матче первого тура Эредивизии ПСВ принимал «Валвейк» и уверенно победил. Уже на девятой минуте метко стрельнул Жоан Бакайоко, тут же Малик Тильман послал мяч в сетку, но ВАР усмотрел там вне игры. А вот результативный удар Йерди Схаутена нанесен по всем правилам - 2:0. Тильман все же забил свой гол еще до перерыва - 3:0. На 72-й минуте свою пушку из-за штрафной разрядил Ирвинг Лосано. Только затем гости забили гол престижа усилиями Рихарда ван дер Венне, но тут же Лосано оформил дубль - 5:1.

Протокол игры  
ПСВ5:1Валвейк
(1:0) Бакайоко Жоан9'  
(2:0) Схаутен Йерди28'  
(3:0) Тильман Малик37'  
(4:0) Лосано Ирвинг72'  
  77'Ван дер Венне Рихард (4:1)
(5:1) Лосано Ирвинг79'  
Бенитес ВальтерЛедесма Ричард 69' (Лосано Ирвинг ( 69') Фламинго РайанБоскальи Оливье 85' (Дамс Маттео ( 85') Оппегорд ФредрикТильман МаликСхаутен ЙердиВеерман Йоэй 70' (Пепи Рикардо ( 70') Бакайоко ЖоанДе Йонг Люк 70' (Тиль Гус ( 70') Ланг Ноа 69' (Тезе Джордан ( 69')
Запасные: Ван де Блак ЭммануэлДроммел ЙоэлШикс НикЛэнд ТайгоДриауех КаухайбБабади Исаак
Хауэн ЙерунЛеливелд ЮлианВан Эйджма РошонВан ден Бёйс ДариоМейерс Арон 78' (Нимейер Рёвен ( 78') Румерату ГодфридВан дер Венне Рихард 78' (Кастильо Хуан II ( 78') Укили ЯссинКлеонизе Денильо 61' (Маргарет Рихонелл ( 61') Завада ОскарЛокеза Крис 61' (Вайдманн Дауда ( 61')
Запасные: Ван Гелдерен ЛиамВруг ПатрикВан Осх ЯникКестинг ДжойТакидин ИльясКрамер МихилTim van de Loo
10 августа. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Валвейк

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