Меганевезение помешало «Фейеноорду» начать новый чемпионат с победы

В матче первого тура нового сезона чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал «Виллем II». Команда из Роттердама быстро повела в счете после удара Антони Миламбо на 12-й минуте и создала массу моментов, но в конце пропустила с единственной попытки у гостей пробить по воротам - 1:1. Перед финальным свистком Рамиз Зерруки едва не вырвал победу для фаворита, но попал в штангу.
Протокол игры
|(1:0) Миламбо Антони12'
|82'Kyan Vaesen (1:1)
Велленройтер Тимон•Гертрейда Лютсхарел•Касанвирджо Нерайшо•Ганцко Давид•Ниукоп Барт 72'79' (Педерсен Маркус II (79') •Миламбо Антони61' (Тимбер Квинтен (61') •Зерруки Рамиз•Лопес Маркос•Иванушец Лука61' (Хадж-Мусса Анис (61') •Хименес Сантьяго II73' (Уэда Аясэ (73') •Пайшао Игор
Дидийон Томас•Тирпан Микаэль81' (Вермёлен Валентино (81') • 90'Бехоунек Рафаэл•Сент Джейго Томми•Доодеман Ник81' (Низе Роб (81') •Сигургейрссон Рунар Тор82' (Emilio Kehrer (82') •Бош Йессе74' (Бокила Лотетека (74') •Amine Lachkar• 50'Сандра Сиссе•Мервелд Ринго•Kyan Vaesen 53'90' (Jens Mathijsen (90') 90'
10 августа. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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