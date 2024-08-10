Меганевезение помешало «Фейеноорду» начать новый чемпионат с победы

В матче первого тура нового сезона чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал «Виллем II». Команда из Роттердама быстро повела в счете после удара Антони Миламбо на 12-й минуте и создала массу моментов, но в конце пропустила с единственной попытки у гостей пробить по воротам - 1:1. Перед финальным свистком Рамиз Зерруки едва не вырвал победу для фаворита, но попал в штангу.