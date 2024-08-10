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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Меганевезение помешало «Фейеноорду» начать новый чемпионат с победы

10 Августа 2024 • 19:31 Комментировать
Фейеноорд
1:1
Виллем II

В матче первого тура нового сезона чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал «Виллем II». Команда из Роттердама быстро повела в счете после удара Антони Миламбо на 12-й минуте и создала массу моментов, но в конце пропустила с единственной попытки у гостей пробить по воротам - 1:1. Перед финальным свистком Рамиз Зерруки едва не вырвал победу для фаворита, но попал в штангу.

Протокол игры  
Фейеноорд1:1Виллем II
(1:0) Миламбо Антони12'  
  82'Kyan Vaesen (1:1)
Велленройтер ТимонГертрейда ЛютсхарелКасанвирджо НерайшоГанцко ДавидНиукоп Барт  72' 79' (Педерсен Маркус II ( 79') Миламбо Антони 61' (Тимбер Квинтен ( 61') Зерруки РамизЛопес МаркосИванушец Лука 61' (Хадж-Мусса Анис ( 61') Хименес Сантьяго II 73' (Уэда Аясэ ( 73') Пайшао Игор
Запасные: Смал ГийсКарранса ХулианБейло ЮстинДживайро РидЛингр ОндржейЗекиель ДживайБелен ТомасВан Сас Микки
Дидийон ТомасТирпан Микаэль 81' (Вермёлен Валентино ( 81'  90') Бехоунек РафаэлСент Джейго ТоммиДоодеман Ник 81' (Низе Роб ( 81') Сигургейрссон Рунар Тор 82' (Emilio Kehrer ( 82') Бош Йессе 74' (Бокила Лотетека ( 74') Amine Lachkar  50'Сандра СиссеМервелд РингоKyan Vaesen  53' 90' (Jens Mathijsen ( 90'  90')
Запасные: Де Вал МаксВан Ден Берг КоннорЙоостен ПатрикPer van LoonСмитс ДжошуаKhaled RazakDani Mathieu
10 августа. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Виллем II

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