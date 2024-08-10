Шутало в шаге от перехода в итальянский гранд

Центральный защитник амстердамского «Аякса» Йосип Шутало находится в шаге от перехода в итальянский гранд. По информации от La Gazzetta dello Sport, футболист сборной Хорватии близок к трансферу в туринский «Ювентус».

Как сообщает источник, «старая синьора» ищет бюджетный вариант для усиления центра обороны. Именно по этой причине 24-летний Шутало стал одной из целей команды Тьяго Мотты, которая недавно упустила возможность подписать Жана-Клера Тодибо из «Ниццы». Напомним, француз сейчас находится в шаге от трансфера в «Вест Хэм».

Отметим, что аа Евро-2024 Шутало был основным защитником сборной Хорватии.