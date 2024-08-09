Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» арендует центрального защитника «Ювентуса»

09 Августа 2024 • 10:54 Комментировать

Амстердамский «Аякс» близок к тому, чтобы арендовать у туринского «Ювентуса» центрального защитника. По информации от La Stampa, «аяксиды» арендуют Даниэле Ругани, который уже выразил готовность присоединиться к нидерландской команды.

Ранее стало известно, что новый тренер «старой синьоры» Тьяго Мотта не рассчитывает на Ругина в грядущей кампании. По этой причине Даниэле согласился уйти за игровой практикой в другую команду.

В последнем розыгрыше чемпионата Италии 30-летний Ругани провёл 17 матчей, где записал на свой актив 2 забитых мяча. В сезоне-2020/21 итальянец выступал на правах аренды за «Кальяри» и французский «Ренн».

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Ювентус Даниэле Ругани трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Спартак» купил Кёна — источник Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» Соболев приступил к тренировкам в «Спартаке» «Спартак» решил избавиться от трёх иностранцев – названы все имена В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика «Ты должен объяснить»: Гвардиола отреагировал на новую причёску де Брёйне Абена прилетел в Москву — защитник интересен «Спартаку» Флик может пригласить в «Барселону» игрока «Баварии»
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Глушенков — следующий российский футболист, который уедет в Европу: выбираем возможный клуб игроку за пределами России
Спортивные новости
Осталось всего три дня: Кто лидирует на Олимпиаде по золотым медалям На Олимпиаде сменился лидер медального зачёта Китай сравнялся с США по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Париже Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.08.24 в 21:00
Гронинген Гронинген
НАК Бреда НАК Бреда
1.92 3.60 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Августа
10:54 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» арендует центрального защитника «Ювентуса»
08 Августа
19:31 · Германия. Бундеслига
ПСВ может подписать Госенса слухи
16:50 · Нидерланды. Эредивизие
​Ругани может стать игроком «Аякса»
07 Августа
14:18 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» нацелился на бывшего игрока «Тоттенхэма»
10:18 · Нидерланды. Эредивизие
«Марсель» подпишет вратаря «Аякса»
05 Августа
20:09 · Нидерланды. Эредивизие
«Марсель» может усилиться голкипером «Аякса»
04 Августа
21:15 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» выиграл мегарезультативный матч за Суперкубок
14:58 · Нидерланды. Эредивизие
72-летний ван Галь – о борьбе с раком: «Не могу заниматься любовью, это проблема»
03:24 · Германия. Бундеслига
​Бутьюс одолел рак
03 Августа
17:49 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА прокомментировали разбирательство в CAS с «Херенвеном»
16:09 · Россия. Премьер-лига
На ЦСКА пожаловались в CAS – подробности
30 Июля
13:56 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может подписать полузащитника – названо имя
29 Июля
14:13 · Нидерланды. Эредивизие
«ПСЖ» интересен игрок сборной Нидерландов
02:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Эриксена – интерес проявляют два клуба слухи
28 Июля
20:21 · Нидерланды. Эредивизие
Серхи Роберто может выбрать «Аякс»
16:52 · Англия. Премьер-лига
У Серхи Роберто есть пять вариантов – названы клубы 1
24 Июля
23:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» ищет левого защитника – у клуба есть три варианта 1
22:52 · Англия. Премьер-лига
У Эриксена появился новый вариант продолжения карьеры
16 Июля
04:33 · Германия. Бундеслига
Хуммельс отклонил предложения клубов из пяти разных стран
15 Июля
19:17 · Англия. Премьер-лига
Бертран Траоре пополнил «Аякс» официально
14 Июля
03:02 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» отыскал талант в Норвегии
11 Июля
21:20 · Нидерланды. Эредивизие
Снейдер может быть причастен к отмыванию денег слухи
08 Июля
20:11 · Нидерланды. Эредивизие
«Атлетико» нацелился на аргентинского вратаря слухи
09:53 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» хочет перехватить трансферную цель «Челси» 1
05 Июля
05:08 · Англия. Чемпионшип
«ПСЖ» нацелился сразу на двух нидерландских игроков
Все новости
Рекомендуем