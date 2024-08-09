«Аякс» арендует центрального защитника «Ювентуса»

Амстердамский «Аякс» близок к тому, чтобы арендовать у туринского «Ювентуса» центрального защитника. По информации от La Stampa, «аяксиды» арендуют Даниэле Ругани, который уже выразил готовность присоединиться к нидерландской команды.

Ранее стало известно, что новый тренер «старой синьоры» Тьяго Мотта не рассчитывает на Ругина в грядущей кампании. По этой причине Даниэле согласился уйти за игровой практикой в другую команду.

В последнем розыгрыше чемпионата Италии 30-летний Ругани провёл 17 матчей, где записал на свой актив 2 забитых мяча. В сезоне-2020/21 итальянец выступал на правах аренды за «Кальяри» и французский «Ренн».