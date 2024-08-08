​Ругани может стать игроком «Аякса»

Уже практически нет сомнений в том, что Даниэль Ругани покинет туринский «Ювентус», но, если раньше предполагалось, что он при этом останется в Италии, то сейчас появился другой сценарий. Ругани может стать футболистом амстердамского «Аякса», соответствующие переговоры уже вовсю идут, уточняет derbyderbyderby.it.

Правда, неясен формат сделки - это может быть как продажа, так и аренда. Ругани получает в туринском клубе 3,5 миллиона евро, и в случае аренды «Аяксу» предстоит выплачивать часть этой немалой для нидерландского клуба зарплаты, в то время как «Ювентусу» такое положение вещей не совсем подходит.