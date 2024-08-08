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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Ругани может стать игроком «Аякса»

08 Августа 2024 • 16:50 Комментировать

Уже практически нет сомнений в том, что Даниэль Ругани покинет туринский «Ювентус», но, если раньше предполагалось, что он при этом останется в Италии, то сейчас появился другой сценарий. Ругани может стать футболистом амстердамского «Аякса», соответствующие переговоры уже вовсю идут, уточняет derbyderbyderby.it.

Правда, неясен формат сделки - это может быть как продажа, так и аренда. Ругани получает в туринском клубе 3,5 миллиона евро, и в случае аренды «Аяксу» предстоит выплачивать часть этой немалой для нидерландского клуба зарплаты, в то время как «Ювентусу» такое положение вещей не совсем подходит.  


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Ювентус Даниэле Ругани ещё теги
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