Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Марсель» подпишет вратаря «Аякса»

07 Августа 2024 • 10:18 Комментировать

Херонимо Рульи, выступающий за «Аякс», продолжит карьеру во французском чемпионате.

Как передаёт журналист Сесар Луис Мерло, новым клубом вратаря станет «Марсель», сделка будет оформлена в ближайшее время. Контракт с 32-летним аргентинским голкипером будет рассчитан на три сезона.

Отметим, что Рульи не был основным вратарём амстердамского клуба – в его активе всего лишь восемь выходов на поле в прошлом сезоне. Трансферная стоимость Рульи оценивается в пять миллионов евро.

«Марсель» в прошлом сезоне финишировал на восьмой строчке в таблице Лиги 1, набрав 50 баллов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Марсель Херонимо Рульи трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты Промес обратился к «Спартаку» перед матчем с «Крыльями» В клубе РПЛ заявили о желании подписать Дзюбу «Реал» расстанется с восходящей звездой Анчелотти: «Беллингем вчера не ответил на мой звонок, но когда позвонил Винисиус, он сразу же взял трубку» Ринат Билялетдинов ответил, почему Глушенков не пригодился «Спартаку» Эндрик и Гюлер досрочно покинули тренировку «Реала» Они хотели спасти «Крылья»: три худших игрока «Спартака» в матче против гостей из Самары Жиго готов вернуться в «Спартак» Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону»
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона Два игрока не хотят уходить из «Барселоны» Глушенков — следующий российский футболист, который уедет в Европу: выбираем возможный клуб игроку за пределами России
Спортивные новости
Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады США больше не лидер: Какая страна занимает первое место на Олимпиаде На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Августа
10:18 · Нидерланды. Эредивизие
«Марсель» подпишет вратаря «Аякса»
05 Августа
20:09 · Нидерланды. Эредивизие
«Марсель» может усилиться голкипером «Аякса»
04 Августа
21:15 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» выиграл мегарезультативный матч за Суперкубок
14:58 · Нидерланды. Эредивизие
72-летний ван Галь – о борьбе с раком: «Не могу заниматься любовью, это проблема»
03:24 · Германия. Бундеслига
​Бутьюс одолел рак
03 Августа
17:49 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА прокомментировали разбирательство в CAS с «Херенвеном»
16:09 · Россия. Премьер-лига
На ЦСКА пожаловались в CAS – подробности
30 Июля
13:56 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может подписать полузащитника – названо имя
29 Июля
14:13 · Нидерланды. Эредивизие
«ПСЖ» интересен игрок сборной Нидерландов
02:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Эриксена – интерес проявляют два клуба слухи
28 Июля
20:21 · Нидерланды. Эредивизие
Серхи Роберто может выбрать «Аякс»
16:52 · Англия. Премьер-лига
У Серхи Роберто есть пять вариантов – названы клубы 1
24 Июля
23:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» ищет левого защитника – у клуба есть три варианта 1
22:52 · Англия. Премьер-лига
У Эриксена появился новый вариант продолжения карьеры
16 Июля
04:33 · Германия. Бундеслига
Хуммельс отклонил предложения клубов из пяти разных стран
15 Июля
19:17 · Англия. Премьер-лига
Бертран Траоре пополнил «Аякс» официально
14 Июля
03:02 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» отыскал талант в Норвегии
11 Июля
21:20 · Нидерланды. Эредивизие
Снейдер может быть причастен к отмыванию денег слухи
08 Июля
20:11 · Нидерланды. Эредивизие
«Атлетико» нацелился на аргентинского вратаря слухи
09:53 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» хочет перехватить трансферную цель «Челси» 1
05 Июля
05:08 · Англия. Чемпионшип
«ПСЖ» нацелился сразу на двух нидерландских игроков
04 Июля
16:35 · Нидерланды. Эредивизие
На Седрика Соареша есть минимум шесть претендентов слухи
15:10 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» может подписать защитника «Арсенала» 1 слухи
03 Июля
14:29 · Англия. Премьер-лига
«Челси» положил глаз на вингера ПСВ 1
01 Июля
17:27 · Нидерланды. Эредивизие
«Бенфика» подписала лучшего бомбардира чемпионата Нидерландов официально
Все новости
Рекомендуем