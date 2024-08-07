«Марсель» подпишет вратаря «Аякса»

Херонимо Рульи, выступающий за «Аякс», продолжит карьеру во французском чемпионате.

Как передаёт журналист Сесар Луис Мерло, новым клубом вратаря станет «Марсель», сделка будет оформлена в ближайшее время. Контракт с 32-летним аргентинским голкипером будет рассчитан на три сезона.

Отметим, что Рульи не был основным вратарём амстердамского клуба – в его активе всего лишь восемь выходов на поле в прошлом сезоне. Трансферная стоимость Рульи оценивается в пять миллионов евро.

«Марсель» в прошлом сезоне финишировал на восьмой строчке в таблице Лиги 1, набрав 50 баллов.