«Марсель» может усилиться голкипером «Аякса»

Голкипер амстердамского «Аякса» Херонимо Рульи может стать игроком «Марселя». Такой новостью делится в своей соцсети известный инсайдер Фабрицио Романо.

В частности, провансальцы уже находятся в процессе переговоров с «Аяксом» по вратарю. А главный тренер «Марселя» Роберто де Дзерби видит в Рульи лучшего кандидата на место в воротах команды.

Рульи не отмечается обилием игровой практики в «Аяксе». Так, у него в активе всего лишь восемь выходов на поле в прошедшем сезоне во всех турнирах. Аргентинцу 32 года, авторитетный портал Transfermarkt оценивает латиноамериканца в 5 млн евро.