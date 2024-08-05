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«Марсель» может усилиться голкипером «Аякса»

05 Августа 2024 • 20:09 Комментировать

Голкипер амстердамского «Аякса» Херонимо Рульи может стать игроком «Марселя». Такой новостью делится в своей соцсети известный инсайдер Фабрицио Романо.

В частности, провансальцы уже находятся в процессе переговоров с «Аяксом» по вратарю. А главный тренер «Марселя» Роберто де Дзерби видит в Рульи лучшего кандидата на место в воротах команды.

Рульи не отмечается обилием игровой практики в «Аяксе». Так, у него в активе всего лишь восемь выходов на поле в прошедшем сезоне во всех турнирах. Аргентинцу 32 года, авторитетный портал Transfermarkt оценивает латиноамериканца в 5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Марсель Херонимо Рульи ещё теги
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