«Фейеноорд» выиграл мегарезультативный матч за Суперкубок

Просто невероятный по драматизму матч за Суперкубок Нидерландов между ПСВ и «Фейеноордом».

Быстрая атака хозяев завершилась передачей Жоана Бакайоко к левому углу вратарской, а Ноа Ланг в касание послал мяч в ближнюю девятку - 1:0. Мощный удар с 11-метрового нанес Сантьяго Хименес, направляя мяч в правый от себя верхний угол, у голкипера не было шансов - 1:1. После выноса вратаря «Фейеноорда» и скидки Келвина Стенгса Хименес протащил мяч до штрафной и прострелил на дальнюю штангу, а Барт Ниукоп пробил низом в противоход вратарю - 1:2. Йоэй Веерман нашел на правом краю штрафной Малика Тильмана, тот остро прострелил вдоль ворот, а де Люкде Йонг замкнул дальнюю штангу - 2:2. Снова пенальти, еще раз Хименес бил в правый угол низом, кипер угадал направление удара, но не дотянулся до мяча. После навеса Джордана Тезе с правого фланга голкипер отбил мяч перед собой, защитник не смог выбить мяч, попав в Каухайба Дриауеха, а с отскока Гус Тиль с шести метров отправил снаряд в сетку - 3:3. Стенгс со штрафного покатил на левый край, Давид Ганцко прострелил на дальнюю штангу, Аясэ Уэда скинул мяч под удар Антони Миламбо, который метров с семи расстрелял цель - 3:4. 11-метровый и для ПСВ - уверенно реализовал его де Йонг, пробивая в правый от себя угол, а вратарь направление удара не угадал - 4:4.

«Фейеноорд» был лучше в серии пенальти (4:2) и отпраздновал завоевание первого трофея сезона.