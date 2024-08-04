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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» выиграл мегарезультативный матч за Суперкубок

04 Августа 2024 • 21:15 Комментировать
ПСВ
4:4
Фейеноорд
окончен после пенальти

Просто невероятный по драматизму матч за Суперкубок Нидерландов между ПСВ и «Фейеноордом».

Быстрая атака хозяев завершилась передачей Жоана Бакайоко к левому углу вратарской, а Ноа Ланг в касание послал мяч в ближнюю девятку - 1:0. Мощный удар с 11-метрового нанес Сантьяго Хименес, направляя мяч в правый от себя верхний угол, у голкипера не было шансов - 1:1. После выноса вратаря «Фейеноорда» и скидки Келвина Стенгса Хименес протащил мяч до штрафной и прострелил на дальнюю штангу, а Барт Ниукоп пробил низом в противоход вратарю - 1:2. Йоэй Веерман нашел на правом краю штрафной Малика Тильмана, тот остро прострелил вдоль ворот, а де Люкде  Йонг замкнул дальнюю штангу - 2:2. Снова пенальти, еще раз Хименес бил в правый угол низом, кипер угадал направление удара, но не дотянулся до мяча. После навеса  Джордана Тезе с правого фланга голкипер отбил мяч перед собой, защитник не смог выбить мяч, попав в Каухайба Дриауеха, а с отскока Гус Тиль с шести метров отправил снаряд в сетку - 3:3. Стенгс со штрафного покатил на левый край, Давид Ганцко прострелил на дальнюю штангу, Аясэ Уэда скинул мяч под удар Антони Миламбо, который метров с семи расстрелял цель - 3:4. 11-метровый и для ПСВ - уверенно реализовал его де Йонг, пробивая в правый от себя угол, а вратарь направление удара не угадал - 4:4.

«Фейеноорд» был лучше в серии пенальти (4:2) и отпраздновал завоевание первого трофея сезона.

Протокол игры  
ПСВ

4:4

(пен. 2:4)

Фейеноорд
(1:0) Ланг Ноа9'  
  29'Хименес Сантьяго II (1:1)
  33'Ниукоп Барт (1:2)
(2:2) Де Йонг Люк48'  
  53'Хименес Сантьяго II (2:3)
(3:3) Тиль Гус65'  
  72'Миламбо Антони (3:4)
(4:4) Де Йонг Люк80'  
Бенитес Вальтер  53'Тезе ДжорданФламинго РайанСхаутен Йерди 81' (Дамс Маттео ( 81'  88') Оппегорд ФредрикСайбари Исмаэль 64' (Тиль Гус ( 64') Веерман ЙоэйБакайоко ЖоанТильман МаликЛанг Ноа  45' 64' (Дриауех Каухайб ( 64') Де Йонг Люк 90' (Пепи Рикардо ( 90')
Запасные: Ван де Блак ЭммануэлДроммел ЙоэлШикс НикЛэнд ТайгоЛосано ИрвингЛедесма РичардБабади Исаак
Велленройтер Тимон  9'Гертрейда ЛютсхарелБелен ТомасГанцко ДавидНиукоп Барт  68' 69' (Уэда Аясэ ( 69'  81') Лопес Маркос 77' (Иванушец Лука ( 77') Зерруки Рамиз  45'Зекиель Дживай 60' (Миламбо Антони ( 60') Стенгс КелвинПайшао Игор  58' 77' (Дживайро Рид ( 77') Хименес Сантьяго II  44' 69' (Лингр Ондржей ( 69')
Запасные: Хадж-Мусса АнисТимбер КвинтенПлуг ЯнБейло ЮстинКасанвирджо НерайшоСейер ЛеоВан Сас Микки
04 августа. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд ПСВ

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