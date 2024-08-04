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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

72-летний ван Галь – о борьбе с раком: «Не могу заниматься любовью, это проблема»

04 Августа 2024 • 14:58 Комментировать

Известный футбольный тренер Луи ван Галь рассказал о борьбе с тяжёлой болезнью. Несколько лет назад у нидерландского специалиста выявили рак простаты.

«У меня всё хорошо. После трёх лет лучевой терапии и операций я, наконец, справляюсь. Я снова могу мочиться естественным образом, что важно. Но я больше не могу заниматься любовью, это проблема», - сказал ван Галь в интервью RLT.

Ранее Луи ван Галь говорил о предложении из «Баварии», которое поступало ему летом.  72-летний специалист готов продолжать работать, но только с национальной сборной.  Последним местом работы ван Галя была сборная Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Луи Ван Галь
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