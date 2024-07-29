«ПСЖ» интересен игрок сборной Нидерландов

«ПСЖ» работает над усилением состава на летнем трансферном рынке. Как сообщает на своих страницах издание L’Equipe, гранду Лиги 1 интересен Йерди Схаутен из ПСВ. В то же время отмечается, что приоритетным вариантом для французов является Жоау Невеш из «Бенфики».

Йерди Схаутен этим летом выступил за сборную Нидерландов на чемпионате Европы. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего футболиста в 28 миллионов евро.

Стоит отметить, что Схаутен уже успел поиграть в топ-лиге Европы. Так, в 2019-2023 годах полузащитник представлял итальянскую «Болонью».