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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«ПСЖ» интересен игрок сборной Нидерландов

29 Июля 2024 • 14:13 Комментировать

«ПСЖ» работает над усилением состава на летнем трансферном рынке. Как сообщает на своих страницах издание L’Equipe, гранду Лиги 1 интересен Йерди Схаутен из ПСВ. В то же время отмечается, что приоритетным вариантом для французов является Жоау Невеш из «Бенфики».

Йерди Схаутен этим летом выступил за сборную Нидерландов на чемпионате Европы. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего футболиста в 28 миллионов евро.

Стоит отметить, что Схаутен уже успел поиграть в топ-лиге Европы. Так, в 2019-2023 годах полузащитник представлял итальянскую «Болонью».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ ПСЖ трансферы футбола - лето 2024 Йерди Схаутен ещё теги
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