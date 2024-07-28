Серхи Роберто может выбрать «Аякс»

Бывший полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может продолжить карьеру в «Аяксе».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 32-летний футболист всерьез рассматривает возможность перехода в «Аякс», который проявляет к нему пристальный интерес. При этом источник отмечает, что в ближайшее время Роберто изучит все возможные варианты.

Ранее сообщалось, что в услугах Роберто заинтересованы сразу пять клубов.

Всю свою карьеру испанец провел в «Барселоне», однако текущим летом у него истек трудовой договор с каталонским клубом.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Роберто в два с половиной миллиона евро.