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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​«Аякс» отыскал талант в Норвегии

14 Июля 2024 • 03:02 Комментировать

В последнее время Норвегия становится кузницей для талантов, и потому неудивительно, что находящийся в глубоком кризисе «Аякс» ищет нестандартные возможности для скорейшего возвращения назад, на вершину. Там надеются, что помочь им сможет Даниэль Скоруд - юный норвежец 2007 года рождения, с которым подписан трёхлетний контракт.

Доселе Скоруд выступал за «Лиллестрём». Впрочем, не очень долго - за основной состав клуба Скоруд сыграл шесть матчей, в которых забил два гола и сделал голевую передачу. Яркий дебют и обратил на себя внимание зорких скаутов амстердамского клуба.
 


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Даниэль Скоруд
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