​«Аякс» отыскал талант в Норвегии

В последнее время Норвегия становится кузницей для талантов, и потому неудивительно, что находящийся в глубоком кризисе «Аякс» ищет нестандартные возможности для скорейшего возвращения назад, на вершину. Там надеются, что помочь им сможет Даниэль Скоруд - юный норвежец 2007 года рождения, с которым подписан трёхлетний контракт.

Доселе Скоруд выступал за «Лиллестрём». Впрочем, не очень долго - за основной состав клуба Скоруд сыграл шесть матчей, в которых забил два гола и сделал голевую передачу. Яркий дебют и обратил на себя внимание зорких скаутов амстердамского клуба.

