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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Снейдер может быть причастен к отмыванию денег слухи

11 Июля 2024 • 21:20 Комментировать

Экс-игрок «Реала» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер подозревается в нарушении закона.

Как стало известно RTL, 40-летний Снейдер является акционером одной из строительных компаний, через которую могли быть отмыты несколько миллионов евро. Утверждается, что фирма сотрудничает с преступниками из Австралии, торгующими запрещенными веществами.

Напомним, карьеру футболиста Снейдер завершил в 2019 году. Он успел поиграть за такие известные клубы, как «Аякс», «Интер» и мадридский «Реал». Кроме того полузащитник выступал за «Галатасарай», «Ниццу» и «Аль-Гарафу» из Катара.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэсли Снейдер сборная Нидерландов
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