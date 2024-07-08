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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Атлетико» нацелился на аргентинского вратаря слухи

08 Июля 2024 • 20:11 Комментировать

Голкипер ПСВ Вальтер Бенитес может продолжить карьеру в «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, испанский клуб уже вступил в переговоры с ПСВ по возможному трансферу 31-летнего аргентинца.

Бенитес выступает за нидерландский коллектив с лета 2022 года. В минувшем сезоне голкипер появился на поле в 46 встречах с учетом всех турниров, пропустил 38 мячей и 20 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Трудовой договор Бенитеса с ПСВ рассчитан до середины 2025 года. Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 13 миллионов евро.

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