Голкипер ПСВ Вальтер Бенитес может продолжить карьеру в «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, испанский клуб уже вступил в переговоры с ПСВ по возможному трансферу 31-летнего аргентинца.

Бенитес выступает за нидерландский коллектив с лета 2022 года. В минувшем сезоне голкипер появился на поле в 46 встречах с учетом всех турниров, пропустил 38 мячей и 20 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Трудовой договор Бенитеса с ПСВ рассчитан до середины 2025 года. Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 13 миллионов евро.