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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

На Седрика Соареша есть минимум шесть претендентов слухи

04 Июля 2024 • 16:35 Комментировать

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Седрик Соареш имеет большое количество предложений о продолжении карьеры.

Как сообщает известный журналист Бен Джейкобс, в услугах 32-летнего футболиста заинтересованы «Аякс», «Ницца, «Ренн» и «Олимпиакос». Кроме того, у Соареша есть варианты в Турции и Саудовский Аравии.

В минувшем сезоне португальский защитник принял участие в шести матчах с учетом всех турниров и не смог отметиться результативными действиями.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Соареша составляет два миллиона евро.

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