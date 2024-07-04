Бывший защитник лондонского «Арсенала» Седрик Соареш имеет большое количество предложений о продолжении карьеры.

Как сообщает известный журналист Бен Джейкобс, в услугах 32-летнего футболиста заинтересованы «Аякс», «Ницца, «Ренн» и «Олимпиакос». Кроме того, у Соареша есть варианты в Турции и Саудовский Аравии.

В минувшем сезоне португальский защитник принял участие в шести матчах с учетом всех турниров и не смог отметиться результативными действиями.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Соареша составляет два миллиона евро.