Лиссабонская «Бенфика» объявила о трансфере форварда «АЗ Алкмаара» Вангелиса Павлидиса. 25-летний форвард обошёлся португальскому топ-клубу в 18 млн евро, контракт - на пять лет.

Павлидису по итогу минувшего сезона удалось стать лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов. Всего 29 голов он оформил в рамках национального первенства, столько же забил Люк де Йонг. А если взять все турниры, то в них он суммарно забил в ворота соперников 33 гола.

Также Павлидис является нападающим сборной Греции.

«Бенфика» в минувшем сезоне не смогла стать чемпионом Португалии и финишировала второй вслед за «Спортингом».