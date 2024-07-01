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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Мец» за 13 млн евро купил одного из лучших бомбардиров Евро-2024 официально

01 Июля 2024 • 12:59 Комментировать

«Аякс» посредством своего официального сайта объявил о том, что «Мец» активировал опцию выкупа нападающего Жоржа Микаутадзе. Клуб французской Лиги 1 заплатит за 23-летнего грузина 13 миллионов евро.

За «Мец» Микаутадзе выступал с января на правах аренды. Ранее грузинский футболист уже выступал за этот клуб - он прошёл через его молодёжные команды.

Отметим, что Жорж Микаутадзе на текущую минуту входит в тройку лучших бомбардиров чемпионата Европы - 2024 вместе с Джамалом Мусиалой и Иваном Шранцем. Грузин записал на свой счёт три гола. Правда, улучшить показатель Микаутадзе уже не сможет, ведь Грузия вылетела.

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Сегодня, 01 Июля
12:59 · Нидерланды. Эредивизие
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