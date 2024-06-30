Экс-игрок «Барселоны»: «В ПСВ меня очень ценят»

Серджино Дест, который из «Барселоны» перешёл в ПСВ, поделился своими эмоциями после полноценного трансфера в нидерландскую команду.

- ПСВ верит в меня, меня здесь очень ценят. Я познакомился с очень тёплым клубом, никогда ещё такого не испытывал. С нетерпением жду возможности начать выступать за ПСВ, быть важным футболистом этого клуба и брать титулы с командой, - передаёт слова защитника пресс-служба ПСВ.

Ранее Дест выступал за ПСВ на правах аренды и провёл за клуб 37 матчей, в которых дважды поразил ворота соперников и сделал семь ассистов на партнёров. Трансферная стоимость Деста оценивается в 22 миллиона евро.