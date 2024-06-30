Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
Италия
1/8 - 29 июня
Германия
Дания
1/8 - 30 июня
Англия
Словакия
1/8 - 30 июня
Испания
Грузия
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Экс-игрок «Барселоны»: «В ПСВ меня очень ценят»

30 Июня 2024 • 10:30 Комментировать

Серджино Дест, который из «Барселоны» перешёл в ПСВ, поделился своими эмоциями после полноценного трансфера в нидерландскую команду.

- ПСВ верит в меня, меня здесь очень ценят. Я познакомился с очень тёплым клубом, никогда ещё такого не испытывал. С нетерпением жду возможности начать выступать за ПСВ, быть важным футболистом этого клуба и брать титулы с командой, - передаёт слова защитника пресс-служба ПСВ.

Ранее Дест выступал за ПСВ на правах аренды и провёл за клуб 37 матчей, в которых дважды поразил ворота соперников и сделал семь ассистов на партнёров. Трансферная стоимость Деста оценивается в 22 миллиона евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСВ Серджино Дест ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Хвича после победы над Португалией побежал к Роналду Аршавин назвал победителя Евро-2024 Шалимов назвал единственную сборную, которая ему понравилась на Евро-2024 Суперкомпьютер назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Назван лучший вратарь в мире: Нойер на 5-м месте, Мамардашвили – 10-й В сборной Франции назревает новый конфликт Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Суперкомпьютер высчитал главного фаворита Евро-2024: Франция только четвёртая, Португалия с Роналду – пятая Стало известно, почему Фоден покинул расположение сборной Англии
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Хвича договорился о переходе в новый клуб - известно название Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией
Спортивные новости
Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Четыре россиянина были выбраны в первом раунде драфта НХЛ-2024 Касаткина обыграла Паолини и вышла в финал турнира в Истбурне Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Июня
10:30 · Нидерланды. Эредивизие
Экс-игрок «Барселоны»: «В ПСВ меня очень ценят»
29 Июня
20:17 · Нидерланды. Эредивизие
«Барселона» получит около 20% от суммы следующего трансфера Деста 1
18:42 · Нидерланды. Эредивизие
Романо рассказал об условиях выкупа Деста ПСВ
18:14 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ объявил о выкупе Деста у «Барселоны» официально
28 Июня
22:15 · Нидерланды. Эредивизие
​Рубен Клюйверт перебирается в Португалию
26 Июня
18:41 · Россия. Премьер-лига
«Урал» расторг контракт с Влутом официально
11:46 · Россия. Премьер-лига
Малышев рассказал, планирует ли «Спартак» покупать Хименеса
24 Июня
23:44 · Нидерланды. Эредивизие
«ПСЖ» усилится защитником сборной Нидерландов слухи
23:11 · Англия. Премьер-лига
Два гранда АПЛ поспорят с «ПСЖ» за игрока сборной Нидерландов слухи
11:28 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» заинтересован в трансфере полузащитника «Фейеноорда»
23 Июня
11:50 · Россия. Премьер-лига
Журналист высказался о переходе в «Спартак» форварда за 40 млн евро
20 Июня
13:36 · Нидерланды. Эредивизие
​Ван Галь: «Будущее? Я настроен оптимистично»
11:22 · Нидерланды. Эредивизие
Ван Галь: «Последние три года живу от терапии к уколу»
03:48 · Нидерланды. Эредивизие
«Барселона» нацелилась на вингера сборной Бельгии
19 Июня
12:45 · Англия. Премьер-лига
Вегхорст может перейти в топ-клуб своей страны
Все новости
Рекомендуем