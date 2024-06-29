ПСВ объявил о подписании полноценного контракта с защитником Серджино Дестом. Клуб из Эйндховена осуществил трансфер американского футболиста после сезона аренды. И это несмотря на серьёзную травму колена, из-за которой Дест сможет вернуться на футбольное поле только в 2025 году.

Как сообщает в социальных сетях журналист Марко Тиммер, «Барселона» получит около 20% от суммы следующего трансфера Деста. Ранее сообщалось, что за сам выкуп 23-летнего игрока каталонцы ничего не получат.

Тиммер отмечает, что бесплатный выкуп Деста позволил ПСВ обеспечить футболиста хорошей заработной платой.