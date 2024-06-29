Романо рассказал об условиях выкупа Деста ПСВ

В субботу ПСВ объявил о выкупе у «Барселоны» защитника Серджино Деста. Клуб из Эйндховена решил сохранить американского футболиста, несмотря на серьёзную травму колена, от которой Дест будет восстанавливаться до конца календарного года.

Как сообщает в социальных сетях известный инсайдер Фабрицио Романо, «Барселона» не получит фиксированную сумму за выкуп Деста. При этом в соглашении прописан пункт, по которому «сине-гранатовые» получат процент от следующей продажи игрока.

Напомним, что 23-летний Серджино Дест подписал с ПСВ контракт на четыре сезона – до середины 2028 года.