ПСВ посредством своего официального сайта объявил о выкупе у «Барселоны» защитника Серджино Деста. 23-летний футболист заключил с клубом из Эйндховена контракт сроком на четыре года.

Напомним, что в августе прошлого года ПСВ арендовал Деста у «Барселоны». Минувшей весной футболист получил серьёзную травму колена, из-за которой он не сыграет в 2024 году. Впрочем, ПСВ все равно решил выкупить Серджино у гранда Ла Лиги.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Серджино Деста в 22 миллиона евро. Ранее американец поиграл за такие клубы, как «Аякс» и «Барселона».