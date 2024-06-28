​Рубен Клюйверт перебирается в Португалию

Младший сын Патрика Клюйверта, Рубен (рождён в 2001 году) продолжит карьеру в Португалии. Он прощается с «Дордрехтом», в котором выступал в последнее время, с тем, чтобы выступать в португальском «Каса Пия». Эта команда выступает во второй по силе лиге португальского футбола, а владеет ею американский бизнесмен Роберт Платек, одновременно владеющий также и «Специей».

Напомним, что Рубен Клюйверт вырос в детско-юношеской команде «Утрехта», после чего в 2022 году заслужил право представлять взрослую команду. Однако через год его отдали в аренду в «Дордрехт», выступающий во второй по силе лиге нидерландского футбола.