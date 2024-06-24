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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«ПСЖ» усилится защитником сборной Нидерландов слухи

24 Июня 2024 • 23:44 Комментировать

Крайний защитник «Фейеноорда» и сборной Нидерландов Лютсхарел Гертрёйда с большой долей вероятности продолжит карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 23-летний футболист в ближайшее время должен перебраться во французский «ПСЖ». Утверждается, что он отказался от предложений из АПЛ и Бундеслиги. Сумма трансфера Гертрёйда в «ПСЖ» составит примерно 25 миллионов евро, отмечает источник.

В минувшей кампании Гертрёйда принял участие в 48 матчах с учетом всех турниров, забил девять мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

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