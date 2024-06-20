​Ван Галь: «Будущее? Я настроен оптимистично»

Нидерландский специалист Луи ван Галь уже полтора года ведёт борьбу с самым грозным соперником за всю свою карьеру - раком. Но при этом бывший наставник «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» старается испытывать оптимизм - он дал понять, что не исключает своё возвращение к тренерской деятельности чуть позже, когда ему удастся одержать победу над болезнью. Напомним, что ван Галю в августе исполнятся 73 года.

- Будущее? Никогда не знаешь, что будет. Я настроен положительно, - заявил ван Галь, слова которого цитирует derbyderbyderby.it.

Последней командой, с которой работал специалист, была сборная Нидерландов.