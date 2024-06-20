Ван Галь: «Последние три года живу от терапии к уколу»

Нидерландский специалист Луи ван Галь, в прошлом тренировавший «Аякс», «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Юнайтед», рассказал о последних трёх годах своей жизни - с тех пор, как ведёт борьбу со страшным заболеванием, рак.

- Уже три года как я болею, и жизнь проходит от терапии к уколу и очередным анализам. Это очень непросто, но я уже привык. Я работал в этом состоянии на чемпионате мира, и это даже проще, чем просто болеть, потому что во время чемпионата ты думаешь о цели, о работе, а не о болезни, - цитирует слова ван Галя испанское издание AS.

В августе ван Галю исполнятся 73 года.