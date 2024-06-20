«Барселона» нацелилась на вингера сборной Бельгии

Футболист ПСВ и сборной Бельгии Жоан Бакайоко попал в число трансферных целей «Барселоны».

Известно, что нынешним летом «сине-гранатовые» рассчитывают усилить фланги атаки. По данным журналиста Херарда Ромеро, «Барселона» присматривается к 21-летнему бельгийцу, но пока не считает его приоритетным вариантом. Конкретные шаги могут быть предприняты в том случае, если каталонцы потерпят неудачу в переговорах по главным целям.

Стоимость Жоана Бакайоко оценивается порталом Transfermarkt в 45 млн евро. В прошедшей кампании вингер отметился 14 голами и 14 ассистами в 49 матчах за ПСВ, также на его счету один забитый мяч и два результативных паса в 13 играх за сборную Бельгии.