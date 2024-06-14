Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Агент де Врея рассказал, куда мог перейти игрок из «Интера»

14 Июня 2024 • 02:15 Комментировать

По словам агента Федерико Пасторелло, центральный защитник миланского «Интера» Стефан де Врей пока не планирует никуда уходить.

32-летний нидерландец заключил с «нерадзурри» новое соглашение в июле прошлого года. Договор истекает по окончании сезона-2024/25.

«У Стефана были предложения от нескольких статусных клубов из Нидерландов, но он на 100% видит себя в «Интере». Никогда не знаешь, что произойдёт в будущем, но мы определённо считаем, что он останется здесь в новом сезоне», – приводит журналиста Джанлука ди Марцио слова Пасторелло.

В минувшей кампании Стефан де Врей помог команде Симоне Индзаги выиграть Серию А и Суперкубок Италии, проведя 33 матча во всех турнирах.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Федерико Пасторелло Стефан Де Врей трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Агент назвал клуб, в котором Тюкавин начнёт новый сезон Гвардиола назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024 - это не Франция и Англия Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Фергюсон выбрал нового главного тренера в «Манчестер Юнайтед» Моуринью назвал игрока, который станет лучшим на Евро-2024 Руни назвал игрока, которого убрал бы из сборной Англии ради Грилиша Мбаппе выбрал двух финалистов Евро-2024 В УЕФА назвали четыре сборные, которые могут выиграть Евро-2024 Кроос высказался о конфликте в сборной Германии перед стартом Евро-2024 Альварес решил, где хочет продолжить карьеру
Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси
Спортивные новости
Канарейкин: «Буду смотреть чемпионат Европы от звонка до звонка» Канарейкин объяснил, за счёт чего «Эдмонтон» сможет переломить серию с «Флоридой» Терещенко рассказал, в какой хоккей играет «Флорида» Надаль и Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх «Флорида» одержала победу во втором матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Июня
02:15 · Нидерланды. Эредивизие
Агент де Врея рассказал, куда мог перейти игрок из «Интера»
12 Июня
23:26 · Нидерланды. Эредивизие
Зиркзее заменит Копмейнерса в сборной Нидерландов
10:51 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг выбрал нового нападающего для «Манчестер Юнайтед» 1
09 Июня
07:34 · Россия. Премьер-лига
В «Аяксе» резко высказались о Сперцяне 1
02:26 · Нидерланды. Эредивизие
Восходящая звезда «Аякса» Хато – об интересе топ-клубов: «Мне ещё предстоит многому научиться»
08 Июня
10:50 · Англия. Премьер-лига
Слот хочет пригласить в «Ливерпуль» игрока «Фейеноорда»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Российским клубам предложен нидерландский вратарь
07 Июня
09:21 · Россия. Премьер-лига
«Аякс» принял решение по Сперцяну 1
02:59 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на защитника сборной Нидерландов
05 Июня
20:34 · Нидерланды. Эредивизие
Ван Бронкхорст – новый главный тренер «Бешикташа» официально
19:19 · Нидерланды. Эредивизие
«Порту» выкупил Консейсау у «Аякса» официально
02 Июня
18:24 · Нидерланды. Эредивизие
Депай получил предложение от бывшего клуба слухи
30 Мая
13:52 · Нидерланды. Эредивизие
«Интер» хочет подписать игрока «Ювентуса»
29 Мая
02:46 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг скептически отозвался о новом тренере «Ливерпуля» 1
28 Мая
19:32 · Нидерланды. Эредивизие
«Наполи» после назначения Конте может подписать известного аргентинского форварда
Все новости
Рекомендуем