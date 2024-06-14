Агент де Врея рассказал, куда мог перейти игрок из «Интера»

По словам агента Федерико Пасторелло, центральный защитник миланского «Интера» Стефан де Врей пока не планирует никуда уходить.

32-летний нидерландец заключил с «нерадзурри» новое соглашение в июле прошлого года. Договор истекает по окончании сезона-2024/25.

«У Стефана были предложения от нескольких статусных клубов из Нидерландов, но он на 100% видит себя в «Интере». Никогда не знаешь, что произойдёт в будущем, но мы определённо считаем, что он останется здесь в новом сезоне», – приводит журналиста Джанлука ди Марцио слова Пасторелло.

В минувшей кампании Стефан де Врей помог команде Симоне Индзаги выиграть Серию А и Суперкубок Италии, проведя 33 матча во всех турнирах.