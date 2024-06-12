Зиркзее заменит Копмейнерса в сборной Нидерландов

Форвард «Болоньи» Джошуа Зиркзее в ближайшем будущем прибудет в сборную Нидерландов. В стане «оранжевых» он заменит Тена Копмейнерса – полузащитник «Аталанты» ранее получил травму, информирует Voetbal International.

Напомним, о травме Копмейнерса стало известно в среду, 12 июня. Из-за повреждения один из лидеров «Аталанты» не сможет играть примерно месяц.

Сборная Нидерландов выступит на Евро в группе D. Начнёт выступление команда с игры со сборной Польши, затем встретится со сборной Франции, а завершит групповой этап поединков с командой Австрии.

Копмейнерс: «Прекрасный месяц превратился в кошмар»