Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Восходящая звезда «Аякса» Хато – об интересе топ-клубов: «Мне ещё предстоит многому научиться»

09 Июня 2024 • 02:26 Комментировать

Центральный защитник «Аякса» Йоррел Хато опроверг слухи о скором переезде в один из ведущих европейских чемпионатов.

Нидерландец успел отыграть 61 матч за амстердамский коллектив, хотя только в марте отметил 18-летие. Неудивительно, что за центрбеком следят зарубежные гранды.

«В следующем сезоне я буду играть в «Аяксе» – мне ещё предстоит многому научиться здесь. Я хочу выигрывать трофеи с «Аяксом», о чём мечтаю с момента прихода в клуб», – заявил в интервью AjaxLife Хато.

Одним из претендентов на вундеркинда назывался лондонский «Арсенал». Стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, составляет 30 млн евро.

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Йоррел Хато трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый «Реал» может потерять Беллингема Президент «Реала» Перес готовит два громких подписания в 2025 году - названы имена Вратарь «Реала» Лунин выбрал себе новый клуб Назван лучший нападающий мира: Мбаппе на втором месте Назван лучший центральный полузащитник в мире: Кроос лишь на 10-м месте В сборной Англии назвали окончательный состав на Евро-2024 Новый тренер «Барселоны» Флик принял решение по Гави Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте
Мбаппе – игрок мадридского «Реала» «Реал» может потерять Беллингема Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой»
Спортивные новости
Швёнтек разгромила Паолини и выиграла «Ролан Гаррос» Алькарас в пяти сетах победил Синнера и вышел в финал «Ролан Гаррос» Терещенко: «Надеюсь, что «Локомотив» не станет последним клубом Радулова» Терещенко ответил, рискует ли «Локомотив», подписывая Радулова Мирра Андреева без шансов проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Июня
02:26 · Нидерланды. Эредивизие
Восходящая звезда «Аякса» Хато – об интересе топ-клубов: «Мне ещё предстоит многому научиться»
08 Июня
10:50 · Англия. Премьер-лига
Слот хочет пригласить в «Ливерпуль» игрока «Фейеноорда»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Российским клубам предложен нидерландский вратарь
07 Июня
09:21 · Россия. Премьер-лига
«Аякс» принял решение по Сперцяну 1
02:59 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на защитника сборной Нидерландов
05 Июня
20:34 · Нидерланды. Эредивизие
Ван Бронкхорст – новый главный тренер «Бешикташа» официально
19:19 · Нидерланды. Эредивизие
«Порту» выкупил Консейсау у «Аякса» официально
02 Июня
18:24 · Нидерланды. Эредивизие
Депай получил предложение от бывшего клуба слухи
30 Мая
13:52 · Нидерланды. Эредивизие
«Интер» хочет подписать игрока «Ювентуса»
29 Мая
02:46 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг скептически отозвался о новом тренере «Ливерпуля» 1
28 Мая
19:32 · Нидерланды. Эредивизие
«Наполи» после назначения Конте может подписать известного аргентинского форварда
10:59 · Россия. Премьер-лига
Попов: «Тюкавину можно съездить в чемпионат Нидерландов»
27 Мая
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может потерять известного полузащитника - названо имя
26 Мая
21:55 · Нидерланды. Эредивизие
«Гоу Эхед Иглс» - участник Лиги конференций от Нидерландов
25 Мая
07:40 · Нидерланды. Эредивизие
Ван Нистелрой ответил на вопрос о работе в Саудовской Аравии
Все новости
Рекомендуем