Восходящая звезда «Аякса» Хато – об интересе топ-клубов: «Мне ещё предстоит многому научиться»

Центральный защитник «Аякса» Йоррел Хато опроверг слухи о скором переезде в один из ведущих европейских чемпионатов.

Нидерландец успел отыграть 61 матч за амстердамский коллектив, хотя только в марте отметил 18-летие. Неудивительно, что за центрбеком следят зарубежные гранды.

«В следующем сезоне я буду играть в «Аяксе» – мне ещё предстоит многому научиться здесь. Я хочу выигрывать трофеи с «Аяксом», о чём мечтаю с момента прихода в клуб», – заявил в интервью AjaxLife Хато.

Одним из претендентов на вундеркинда назывался лондонский «Арсенал». Стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, составляет 30 млн евро.