Стамбульский топ-клуб, «Бешикташ» объявил имя нового главного тренера. Им стал бывший нидерландский футболист Джованни ван Бронкхорст. Контракт с «орлами» специалист заключил по схеме «2+1».

Напомним, что ранее в своей тренерской карьере 49-летний специалист работал с «Фейеноордом», сборной Нидерландов (до 21 года), в тренерском штабе «Манчестер Сити» и в китайском «Гуанчжоу Фули». Свою игровую карьеру Джованни завершил почти 15 лет назад – в 2010 году.

«Орлы» в рамках Суперлиги провалили сезон, клуб занял лишь шестое место, но благодаря победе в Кубке Турции «Бешикташ» сыграет в еврокубках в грядущем сезоне.

Ранее с «Бешикташем» связывали Валерия Карпина и Уле-Гуннара Сульшера.