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«Порту» выкупил Консейсау у «Аякса» официально

05 Июня 2024 • 19:19 Комментировать

Португальский вингер Франсишку Консейсау перешёл из «Аякса» в «Порту» на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба амстердамского клуба.

Напомним, минувший сезон 21-летний футболист провел на правах аренды за «Порту». На счету Консейсау 43 матча в прошедшей кампании, восемь забитых мячей и восемь результативных передач.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, «Порту» выложил «Аяксу» за Консейсау десять миллионов евро. Любопытно, что два года назад «Аякс» приобрел Консейсау у «Порту» за пять миллионов евро.

Новый трудовой договор вингера с португальцами рассчитан до 2029 года.

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