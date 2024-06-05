Португальский вингер Франсишку Консейсау перешёл из «Аякса» в «Порту» на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба амстердамского клуба.

Напомним, минувший сезон 21-летний футболист провел на правах аренды за «Порту». На счету Консейсау 43 матча в прошедшей кампании, восемь забитых мячей и восемь результативных передач.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, «Порту» выложил «Аяксу» за Консейсау десять миллионов евро. Любопытно, что два года назад «Аякс» приобрел Консейсау у «Порту» за пять миллионов евро.

Новый трудовой договор вингера с португальцами рассчитан до 2029 года.