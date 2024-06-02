Нападающий Мемфис Депай получил предложение от своего бывшего клуба. Как сообщает портал TodoFichajes, вернуть форварда хочет ПСВ. В то же время отмечается, что 30-летний футболист пока не думает о будущем – Депай сосредоточен на чемпионате Европы – 2024. После турнира Мемфис планирует оценить свои варианты и принять решение. Форвард не исключает варианта с переездом в Саудовскую Аравию.

В сезоне 2023/2024 Мемфис Депай провёл за «Атлетико» 31 официальный матч, в которых забил девять голов и отдал два голевых паса на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает Депая в 12 миллионов евро.