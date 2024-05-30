«Интер» хочет подписать игрока «Ювентуса»

Миланский «Интер» положил глаз на полузащитника туринского «Ювентуса». Речь идёт о 29-летнем Адриене Рабио, который станет свободный агентом, если в ближайшее время не продлит соглашение со «старой синьорой».

По информации от Sport Mediaset, руководство «Интера» активно следит за ситуацией и будет готово предложить французскому полузащитнику более выгодные условия сотрудничества, чем «Ювентус».

Напомним, Рабио выступает за «старую синьору» с 2019 года. Прошлым летом Адриен едва не покинул «Ювентус» на правах свободного агента, но руководство в итоге предложило футболисту выгодный контракт сроком всего на один год.