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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Наполи» после назначения Конте может подписать известного аргентинского форварда

28 Мая 2024 • 19:32 Комментировать

Аргентинский форвард «Ромы» Пауло Дибала может продолжить карьеру в другом итальянском клубе.

По информации Football Italia, в услугах 30-летнего нападающего заинтересован «Наполи», который в ближайшее время должен возглавить итальянский специалист Антонио Конте. После заключения сделки с Конте клуб сосредоточится на подписании Дибалы.

Контракт Дибалы с «Ромой» действует до лета следующего года, в его контракте прописана сумма отступных для итальянских клубов в размере 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Дибала во всех турнирах провёл 39 матчей, забил 16 голов и сделал 10 ассистов на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
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Сегодня, 28 Мая
19:32 · Нидерланды. Эредивизие
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