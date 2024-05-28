«Наполи» после назначения Конте может подписать известного аргентинского форварда

Аргентинский форвард «Ромы» Пауло Дибала может продолжить карьеру в другом итальянском клубе.

По информации Football Italia, в услугах 30-летнего нападающего заинтересован «Наполи», который в ближайшее время должен возглавить итальянский специалист Антонио Конте. После заключения сделки с Конте клуб сосредоточится на подписании Дибалы.

Контракт Дибалы с «Ромой» действует до лета следующего года, в его контракте прописана сумма отступных для итальянских клубов в размере 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Дибала во всех турнирах провёл 39 матчей, забил 16 голов и сделал 10 ассистов на партнёров.