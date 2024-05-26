«Гоу Эхед Иглс» - участник Лиги конференций от Нидерландов

В финальном матче за выход в Лигу конференций сражались «Утрехт» и «Гоу Эхед Иглс». На 31-й минуте хозяева повели, это Ник Виргевер головой добил мяч после спасения от голкипера. Хиддер тер Авест головой пробил в перекладину. На 86-й минуте Оскар Фрауло получил прямую красную карточку, оставив «Утрехт» в меньшинстве. На 90-й минуте игра была надолго прервана из-за того, что поле забросали петардами, а сразу после возобновления мяч от Виргевера влетел в другие, уже свои ворота - 1:1. Овертайм, хозяева чуть-чуть не дотерпели до пенальти и пропустили удар головой Йориса Крамера.
В еврокубки вышел «Гоу Эхед Иглс».
Протокол игры
|(1:0) Виргевер Ник31'
|90'Виргевер Ник (1:1)
|117'Крамер Йорис (1:2)
Баркас Василис•Тер Авест Хидде120' (Ромени Оле (120') •Фламинго Райан•Виргевер Ник• 44'Эль-Каруани Суфьян• 117'Боздоган Джан90' (Лидберг Исак (90') •Фрауло Оскар• 86'Бут Тейлор 20'65' (Вестерлунн Никлас (65') •Тоорнстра Йенс77' (Йенсен Виктор (77') •Бауссайд Отман90' (Ван дер Марел Марк (90') •Ламмерс Сэм
Де Ланге Жеффри• 87'Дейл Матс•Наубер Геррит68' (Штоккерс Финн (68') • 120'Крамер Йорис• 90'Кюйперс Бас•Линторст Эверт•Ромменс Филипп•Адеканье Бобби98' (Джеймс Деан (98') •Тенгстедт Сёрен•Мартинсен Якоб84' (Батен Тибо (84') • 114'Эдвардсен Виктор 37'120' (Амофа Джамал (120')
26 мая. Стадион "Галгенваард" (Утрехт).
Бан пользователя