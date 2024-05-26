«Гоу Эхед Иглс» - участник Лиги конференций от Нидерландов

В финальном матче за выход в Лигу конференций сражались «Утрехт» и «Гоу Эхед Иглс». На 31-й минуте хозяева повели, это Ник Виргевер головой добил мяч после спасения от голкипера. Хиддер тер Авест головой пробил в перекладину. На 86-й минуте Оскар Фрауло получил прямую красную карточку, оставив «Утрехт» в меньшинстве. На 90-й минуте игра была надолго прервана из-за того, что поле забросали петардами, а сразу после возобновления мяч от Виргевера влетел в другие, уже свои ворота - 1:1. Овертайм, хозяева чуть-чуть не дотерпели до пенальти и пропустили удар головой Йориса Крамера.

В еврокубки вышел «Гоу Эхед Иглс».