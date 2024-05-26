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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Гоу Эхед Иглс» - участник Лиги конференций от Нидерландов

26 Мая 2024 • 21:55 Комментировать
Утрехт
1:2
Гоу Эхед Иглс

В финальном матче за выход в Лигу конференций сражались «Утрехт» и «Гоу Эхед Иглс». На 31-й минуте хозяева повели, это Ник Виргевер головой добил мяч после спасения от голкипера. Хиддер тер Авест головой пробил в перекладину. На 86-й минуте Оскар Фрауло получил прямую красную карточку, оставив «Утрехт» в меньшинстве. На 90-й минуте игра была надолго прервана из-за того, что поле забросали петардами, а сразу после возобновления мяч от Виргевера влетел в другие, уже свои ворота - 1:1. Овертайм, хозяева чуть-чуть не дотерпели до пенальти и пропустили удар головой Йориса Крамера.

В еврокубки вышел «Гоу Эхед Иглс».

Протокол игры  
Утрехт1:2Гоу Эхед Иглс
(1:0) Виргевер Ник31'  
  90'Виргевер Ник (1:1)
  117'Крамер Йорис (1:2)
Баркас ВасилисТер Авест Хидде 120' (Ромени Оле ( 120') Фламинго РайанВиргевер Ник  44'Эль-Каруани Суфьян  117'Боздоган Джан 90' (Лидберг Исак ( 90') Фрауло Оскар  86'Бут Тейлор  20' 65' (Вестерлунн Никлас ( 65') Тоорнстра Йенс 77' (Йенсен Виктор ( 77') Бауссайд Отман 90' (Ван дер Марел Марк ( 90') Ламмерс Сэм
Запасные: Оккельс ЙеппеАндерсен СиласJoshua MukehВан дер Хорн МайкАзаркан МаруанИкбал ЗиданБрандерхорст Маттейс
Де Ланге Жеффри  87'Дейл МатсНаубер Геррит 68' (Штоккерс Финн ( 68'  120') Крамер Йорис  90'Кюйперс БасЛинторст ЭвертРомменс ФилиппАдеканье Бобби 98' (Джеймс Деан ( 98') Тенгстедт СёренМартинсен Якоб 84' (Батен Тибо ( 84'  114') Эдвардсен Виктор  37' 120' (Амофа Джамал ( 120')
Запасные: Бломме КсандерЛьянсана ЭнрикЯнсен СвенМалдер ЭрвинЛука ЭверинкСаатоф Пим
26 мая. Стадион "Галгенваард" (Утрехт).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Утрехт Гоу Эхед Иглс

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Ставка и прогноз на матч Утрехт — Гоу Эхед Иглс чемпионата Нидерландов — 26 мая 2024
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