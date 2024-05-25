Ван Нистелрой ответил на вопрос о работе в Саудовской Аравии

«Поехать работать в чемпионат Саудовской Аравии? Пожалуй, нет. Для меня очень важен второй шаг, хочу показать всему миру, какой из меня наставник. Хочу возглавить клуб, в котором есть четкая модель развития, они должны знать, чего хотят в футболе. Мне нужна команда, которая хочет прогрессировать. Если я смогу чем-то помочь, то будет здорово», - передает слова нидерландца газета Marca.