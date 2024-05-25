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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Ван Нистелрой ответил на вопрос о работе в Саудовской Аравии

25 Мая 2024 • 07:40 Комментировать

Экс-наставник нидерландского клуба ПСВ Руд ван Нистелрой рассказал о том, где хотел бы продолжить свою карьеру.

«Поехать работать в чемпионат Саудовской Аравии? Пожалуй, нет. Для меня очень важен второй шаг, хочу показать всему миру, какой из меня наставник. Хочу возглавить клуб, в котором есть четкая модель развития, они должны знать, чего хотят в футболе. Мне нужна команда, которая хочет прогрессировать. Если я смогу чем-то помочь, то будет здорово», - передает слова нидерландца газета Marca.

Напомним, что 47-летний специалист работал в ПСВ на протяжении сезона-2022/2023.

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Руд Ван Нистелрой
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