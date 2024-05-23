«Утрехт» выбил «Спарту» из стыков за еврокубки

Во втором полуфинале плей-офф за право сыграть в Лиге конференций «Утрехт» играл против «Спарты». На 38-й минуте гости повели после корнера, результативный удар головой нанес Тобиас Леуритсен. Почти сразу ответил соперник, Хидде тер Авест головой попал в защитника, а Райан Фламинго также головой добил мяч в сетку - 1:1.

В середине второго тайма Суфьян эль-Каруани отправил мяч в сетку ворот гостей, но ВАР отменил гол - вне игры. А вот Сэм Ламмерс чисто отобрал мяч у чужой штрафной и результативно стрельнул из-за штрафной - 2:1. На 90-й минуте Виктор Йенсен в контратаке забил очень простой гол - 3:1

Во втором полуфинале со счетом 2:1 «Гоу Эхед Иглс» обыграл «НЕК Неймеген».