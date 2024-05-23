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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Утрехт» выбил «Спарту» из стыков за еврокубки

23 Мая 2024 • 23:58 Комментировать
Утрехт
3:1
Спарта Роттердам
окончен

Во втором полуфинале плей-офф за право сыграть в Лиге конференций «Утрехт» играл против «Спарты». На 38-й минуте гости повели после корнера, результативный удар головой нанес Тобиас Леуритсен. Почти сразу ответил соперник, Хидде тер Авест головой попал в защитника, а Райан Фламинго также головой добил мяч в сетку - 1:1.

В середине второго тайма Суфьян эль-Каруани отправил мяч в сетку ворот гостей, но ВАР отменил гол - вне игры. А вот Сэм Ламмерс чисто отобрал мяч у чужой штрафной и результативно стрельнул из-за штрафной - 2:1. На 90-й минуте Виктор Йенсен в контратаке забил очень простой гол - 3:1

Во втором полуфинале со счетом 2:1 «Гоу Эхед Иглс» обыграл «НЕК Неймеген».

Протокол игры  
Утрехт3:1Спарта Роттердам
  38'Леуритсен Тобиас (0:1)
(1:1) Фламинго Райан41'  
(2:1) Ламмерс Сэм70'  
(3:1) Йенсен Виктор90'  
Баркас ВасилисТер Авест ХиддеФламинго РайанВиргевер НикЭль-Каруани СуфьянИкбал Зидан 46' (Ван дер Хорн Майк ( 46') Боздоган ДжанБут Тейлор 66' (Азаркан Маруан ( 66') Тоорнстра Йенс 90' (Ван дер Марел Марк ( 90') Бауссайд Отман 75' (Йенсен Виктор ( 75'  90') Ламмерс Сэм
Запасные: Вестерлунн НикласАндерсен СиласJoshua MukehДитмер АндреасРомени ОлеБрандерхорст МаттейсФрауло ОскарЛидберг Исак
Олай НикБакари Саид 81' (Брим Шарль-Андреас ( 81') Вриндс БартЭрдхёйзен МайкВан дер Кюст ДжевенсиоКлемент Пелле  35'Де Гузман Джонатан 74' (Мито Шунсуке ( 74') Метиньо  90'Негли КамиельЛеуритсен ТобиасСаито Коки 89' (Мейссен Рик ( 89')
Запасные: Велтхёйс ТейсШондервальдт ЮриРейтмайер КайленJorn TriepВормердам ДьянгоРосанас СерхиРосарио РайвьенВерсейрен Арно
23 мая. Стадион "Галгенваард" (Утрехт).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Утрехт Спарта Роттердам

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22 Мая
17:15
Ставка и прогноз на матч Утрехт — Спарта чемпионата Нидерландов — 23 мая 2024
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