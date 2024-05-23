«Утрехт» выбил «Спарту» из стыков за еврокубки

Во втором полуфинале плей-офф за право сыграть в Лиге конференций «Утрехт» играл против «Спарты». На 38-й минуте гости повели после корнера, результативный удар головой нанес Тобиас Леуритсен. Почти сразу ответил соперник, Хидде тер Авест головой попал в защитника, а Райан Фламинго также головой добил мяч в сетку - 1:1.
В середине второго тайма Суфьян эль-Каруани отправил мяч в сетку ворот гостей, но ВАР отменил гол - вне игры. А вот Сэм Ламмерс чисто отобрал мяч у чужой штрафной и результативно стрельнул из-за штрафной - 2:1. На 90-й минуте Виктор Йенсен в контратаке забил очень простой гол - 3:1
Во втором полуфинале со счетом 2:1 «Гоу Эхед Иглс» обыграл «НЕК Неймеген».
Протокол игры
|38'Леуритсен Тобиас (0:1)
|(1:1) Фламинго Райан41'
|(2:1) Ламмерс Сэм70'
|(3:1) Йенсен Виктор90'
Баркас Василис•Тер Авест Хидде•Фламинго Райан•Виргевер Ник•Эль-Каруани Суфьян•Икбал Зидан46' (Ван дер Хорн Майк (46') •Боздоган Джан•Бут Тейлор66' (Азаркан Маруан (66') •Тоорнстра Йенс90' (Ван дер Марел Марк (90') •Бауссайд Отман75' (Йенсен Виктор (75') • 90'Ламмерс Сэм
Олай Ник•Бакари Саид81' (Брим Шарль-Андреас (81') •Вриндс Барт•Эрдхёйзен Майк•Ван дер Кюст Джевенсио•Клемент Пелле• 35'Де Гузман Джонатан74' (Мито Шунсуке (74') •Метиньо• 90'Негли Камиель•Леуритсен Тобиас•Саито Коки89' (Мейссен Рик (89')
23 мая. Стадион "Галгенваард" (Утрехт).
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