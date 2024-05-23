«Гоу Эхед Иглс» обыграл «НЕК Неймеген» в плей-офф за выход в еврокубки

После завершения регулярного чемпионата Нидерландов команды участвуют в различных плей-офф. Так, в полуфинале мини-турнира за право сыграть в Лиге конференций «НЕК Неймеген» принимал «Гоу Эхед Иглс».
Серен Тенгстедт стал автором первого опасного момента, пробив в штангу. Аналогичное завершение атаки у Йориса Крамера, только он наносил удар головой. У хозяев за весь поединок был только один точный удар из 10 попыток, и Кадаи Сано открыл счет, результативно замкнув подачу. На 77-й минуте Финн Штокерс легко сыграл на добивании после перехвата прострела защитником - 1:1. Филипп Ромменс со штрафного вонзил мяч в цель и принес гостям победу - 1:2.
В 22:00 во втором полуфинале сразятся «Утрехт» и «Спарта».
Протокол игры
|(1:0) Сано Кадаи57'
|77'Штоккерс Финн (1:1)
|86'Ромменс Филипп (1:2)
Силлессен Яспер•Перейра Брайанн86' (Ларсен Ларс Олден (86') •Росс Матиас•Нюйтинк Брэм•Вердонк Калвин•Худемакерс Меес86' (Шоне Лассе (86') • 90'Пропер Дирк•Гонсалес Роберто73' (Со Силла (73') •Чери Тьяронн•Сано Кадаи• 90'Огава Коки73' (Бас Юри (73')
Запасные: Россен Нилс•Руфс Робин•Артс Д'Леану•Янсе Рейк•Де Вит Кас
Де Ланге Жеффри•Дейл Матс•Наубер Геррит•Крамер Йорис•Кюйперс Бас•Линторст Эверт•Ромменс Филипп•Адеканье Бобби70' (Штоккерс Финн (70') •Мартинсен Якоб90' (Джеймс Деан (90') •Тенгстедт Сёрен83' (Батен Тибо (83') •Эдвардсен Виктор 63'
23 мая. Стадион "Гоффертштадион".
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