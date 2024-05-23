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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Гоу Эхед Иглс» обыграл «НЕК Неймеген» в плей-офф за выход в еврокубки

23 Мая 2024 • 21:43 Комментировать
НЕК Неймеген
1:2
Гоу Эхед Иглс
окончен

После завершения регулярного чемпионата Нидерландов команды участвуют в различных плей-офф. Так, в полуфинале мини-турнира за право сыграть в Лиге конференций «НЕК Неймеген» принимал «Гоу Эхед Иглс».

Серен Тенгстедт стал автором первого опасного момента, пробив в штангу. Аналогичное завершение атаки у Йориса Крамера, только он наносил удар головой. У хозяев за весь поединок был только один точный удар из 10 попыток, и Кадаи Сано открыл счет, результативно замкнув подачу. На 77-й минуте Финн Штокерс легко сыграл на добивании после перехвата прострела защитником - 1:1. Филипп Ромменс со штрафного вонзил мяч в цель и принес гостям победу - 1:2.

В 22:00 во втором полуфинале сразятся «Утрехт» и «Спарта».

Протокол игры  
НЕК Неймеген1:2Гоу Эхед Иглс
(1:0) Сано Кадаи57'  
  77'Штоккерс Финн (1:1)
  86'Ромменс Филипп (1:2)
Силлессен ЯсперПерейра Брайанн 86' (Ларсен Ларс Олден ( 86') Росс МатиасНюйтинк БрэмВердонк КалвинХудемакерс Меес 86' (Шоне Лассе ( 86'  90') Пропер ДиркГонсалес Роберто 73' (Со Силла ( 73') Чери ТьяроннСано Кадаи  90'Огава Коки 73' (Бас Юри ( 73')
Запасные: Россен НилсРуфс РобинАртс Д'ЛеануЯнсе РейкДе Вит Кас
Де Ланге ЖеффриДейл МатсНаубер ГерритКрамер ЙорисКюйперс БасЛинторст ЭвертРомменс ФилиппАдеканье Бобби 70' (Штоккерс Финн ( 70') Мартинсен Якоб 90' (Джеймс Деан ( 90') Тенгстедт Сёрен 83' (Батен Тибо ( 83') Эдвардсен Виктор  63'
Запасные: Бломме КсандерАмофа ДжамалЛьянсана ЭнрикЯнсен СвенМалдер ЭрвинЛука ЭверинкСаатоф Пим
23 мая. Стадион "Гоффертштадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Нек Неймеген Гоу Эхед Иглс

Новости по матчу

22 Мая
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Ставка и прогноз на матч НЕК Неймеген — Гоу Эхед Иглс чемпионата Нидерландов — 23 мая 2024
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Утрехт Утрехт
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Сегодня, 23 Мая
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