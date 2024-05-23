«Гоу Эхед Иглс» обыграл «НЕК Неймеген» в плей-офф за выход в еврокубки

После завершения регулярного чемпионата Нидерландов команды участвуют в различных плей-офф. Так, в полуфинале мини-турнира за право сыграть в Лиге конференций «НЕК Неймеген» принимал «Гоу Эхед Иглс».

Серен Тенгстедт стал автором первого опасного момента, пробив в штангу. Аналогичное завершение атаки у Йориса Крамера, только он наносил удар головой. У хозяев за весь поединок был только один точный удар из 10 попыток, и Кадаи Сано открыл счет, результативно замкнув подачу. На 77-й минуте Финн Штокерс легко сыграл на добивании после перехвата прострела защитником - 1:1. Филипп Ромменс со штрафного вонзил мяч в цель и принес гостям победу - 1:2.

В 22:00 во втором полуфинале сразятся «Утрехт» и «Спарта».