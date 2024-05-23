Франческо Фариоли стал новым главным тренером «Аякса». Об этом сообщает пресс-служба амстердамского клуба.

Трудовое соглашение 35-летнего итальянца с нидерландским грандом рассчитано до конца сезона-2026/27.

Напомним, ранее Фариоли возглавлял «Ниццу», с которой финишировал на пятом месте в турнирной таблице во французской Лиге 1.

Стоит сказать, что такое же место по итогам чемпионата Нидерландов занял «Аякс», который заработал 56 зачетных баллов в 34 сыгранных турах.

Отметим, что до «Ниццы» Фариоли работал главным тренером в двух турецких клубах — «Аланьяспоре» и «Фатих Карагюмрюк».