Назван новый тренер «Аякса»

«Аякс» вот-вот объявит о назначении Франческо Фариоли на должность главного тренера. Как сообщает Voetbal International, амстердамцы на днях согласовали с «Ниццей» сумму компенсации за переход 35-летнего итальянского специалиста. Ранее сам Фариоли согласовал с «Аяксом» контракт на три сезона - до середины 2027 года.

Отметим, что Франческо Фариоли тренировал «Ниццу» с прошлого лета. Команда заняла пятое место в чемпионате Франции и получила билет в Лигу Европы на следующий сезон. «Аякс» тоже финишировал на пятой строчке в турнирной таблице своей лиги. Команда выступит в квалификации Лиги Европы.