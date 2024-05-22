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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Назван новый тренер «Аякса»

22 Мая 2024 • 17:55 Комментировать

«Аякс» вот-вот объявит о назначении Франческо Фариоли на должность главного тренера. Как сообщает Voetbal International, амстердамцы на днях согласовали с «Ниццей» сумму компенсации за переход 35-летнего итальянского специалиста. Ранее сам Фариоли согласовал с «Аяксом» контракт на три сезона - до середины 2027 года. 

Отметим, что Франческо Фариоли тренировал «Ниццу» с прошлого лета. Команда заняла пятое место в чемпионате Франции и получила билет в Лигу Европы на следующий сезон. «Аякс» тоже финишировал на пятой строчке в турнирной таблице своей лиги. Команда выступит в квалификации Лиги Европы.

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