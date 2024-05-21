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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Хендерсон не сыграет за сборную Англии на Евро-2024

21 Мая 2024 • 12:47 Комментировать

Полузащитник амстердамского «Аякса» Джордан Хендерсон не сыграет за сборную Англии на ближайшем чемпионате Европы. Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт не включил футболиста в заявку на турнир, который стартует в июне в Германии.

Напомним, что Хендерсон прошлым летом покинул «Ливерпуль» и перебрался в Саудовскую Аравию, где подписал контракт с «Аль-Иттифаком». Тем не менее, англичанин уже в январе захотел уйти и добился трансфера в амстердамский «Аякс».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов Хендерсон отметился тремя результативными передачами в девяти матчах.

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