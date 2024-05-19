​Люк де Йонг обошёл Душана Тадича и стал самым результативным игроком Эредивизии в 21-м веке

В 34-м, последнем туре чемпионата Нидерландов снова добился успеха ПСВ - команда, задолго до последнего тура выигравшая чемпионат, закрыла сезон победой над «Ваалвейком» со счётом 3:1.

Два гола в этой встрече забил ветеран Люк де Йонг - и они позволили ему обойти в списке самых результативных игроков чемпионата в 21-м веке по системе «гол плюс пас» Душана Тадича. У де Йонга 255 результативных баллов, в то время как у сербского нападающего - 254.

На третьем месте идёт Дирк Кюйт с 205 баллами, четвёртый - Стивен Бергхюйс, 201, ну а пятерку замыкает Клаас Ян Хунтелаар, у которого 190 результативных баллов.