ПСВ установил рекорд чемпионата Нидерландов

ПСВ стал первой командой, которой удалось забить голы во всех матчах одного чемпионата Нидерландов. На этот факт обращает внимание Opta.

ПСВ забивал хотя бы один гол в каждом из 34 матчей завершившегося сезона Эредивизие. Если учитывать ещё и предыдущий сезон, то забивная серия команды из Эйндховена составляет уже 50 игр.

Отметим, что ПСВ уверенно выиграл чемпионат Нидерландов, набрав 91 очко. В 34 играх команда отпраздновала 29 побед при четырёх ничьих и всего лишь одном поражении. В следующем сезоне ПСВ снова будет представлять страну в Лиге чемпионов.