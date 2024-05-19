«Фейеноорд» за тайм разгромил «Эксельсиор»

В последнем туре чемпионата Нидерландов «Эксельсиор» гостил у «Фейеноорда» и пытался избежать переходных матчей. Но с двумя ударами по воротам это было сложной задачей.

Иор Пайшао отметился ударом ножницами в перекладину. Гернот Траунер открыл счет только на 48-й минуте ударом головой. Ондржей Лингр удвоил счет, сыграв на добивании. Давид Ганцко сделал счет разгромным. Напоследок Лютсхарел Гертрейда реализовал пенальти - 4:0.

«Фейеноорд» досрочно стал вторым, соперник сыграет в стыках.