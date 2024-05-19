«Фейеноорд» за тайм разгромил «Эксельсиор»

В последнем туре чемпионата Нидерландов «Эксельсиор» гостил у «Фейеноорда» и пытался избежать переходных матчей. Но с двумя ударами по воротам это было сложной задачей.
Иор Пайшао отметился ударом ножницами в перекладину. Гернот Траунер открыл счет только на 48-й минуте ударом головой. Ондржей Лингр удвоил счет, сыграв на добивании. Давид Ганцко сделал счет разгромным. Напоследок Лютсхарел Гертрейда реализовал пенальти - 4:0.
«Фейеноорд» досрочно стал вторым, соперник сыграет в стыках.
Протокол игры
|(1:0) Траунер Гернот48'
|(2:0) Лингр Ондржей63'
|(3:0) Ганцко Давид75'
|(4:0) Гертрейда Лютсхарел86'
Бейло Юстин79' (Велленройтер Тимон (79') •Гертрейда Лютсхарел•Траунер Гернот•Ганцко Давид•Лопес Маркос•Зерруки Рамиз79'•Ван Ден Белт Томас60' (Лингр Ондржей (60') •Джаханбахш Алиреза60' (Минте Янкуба (60') •Стенгс Келвин•Пайшао Игор67' (Иванушец Лука (67') •Уэда Аясэ
Запасные: Дживайро Рид•Djomar Giertshove•Сейер Лео•Ван Сас Микки
Ван Гассел Стейн•Бенита Мимеирхель•Хореман Сибе•Эль-Яакуби Редуан•Загре Артур•Гаудмейн Кензо79' (Сандра Сиссе (79') •Бас Юлиан•Санчес-Фернандес Деренсили21' (Науйокс Ноа (21') •Дёйвестейн Лансе82' (Оморова Ричи (82') •Лампру Лазарос46' (Дриауех Каухайб (46') •Пэрротт Трой82' (Ван Дёйнен Майк (82')
19 мая. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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