ПСВ добыл волевую победу над «Валвейком»

Чемпионский сезон ПСВ завершил домашним матчем с «Валвейком», который рисковал оказаться в стыках. Рихонелл Маргарет подарил надежду аутсайдерам в контратаке - 0:1. Жоан Бакайоко запустил мяч в штангу. Люк де Йонг сравнял счет на 44-й минуте. Гус Тиль сотряс перекладину ударом головой. Аутсайдер продержался 80 минут, после чего получил удаление и пенальти в свои ворота. Де Йонг его реализовал. И тут же автогол - 3:1.

ПСВ давно стал чемпионом, а соперник избежал стыков из-за разгромного поражения конкурентов из «Эксельсиора».