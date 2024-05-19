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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ добыл волевую победу над «Валвейком»

19 Мая 2024 • 17:31 Комментировать
ПСВ
3:1
Валвейк

Чемпионский сезон ПСВ завершил домашним матчем с «Валвейком», который рисковал оказаться в стыках. Рихонелл Маргарет подарил надежду аутсайдерам в контратаке - 0:1. Жоан Бакайоко запустил мяч в штангу. Люк де Йонг сравнял счет на 44-й минуте. Гус Тиль сотряс перекладину ударом головой. Аутсайдер продержался 80 минут, после чего получил удаление и пенальти в свои ворота. Де Йонг его реализовал. И тут же автогол  - 3:1.

ПСВ давно стал чемпионом, а соперник избежал стыков из-за разгромного поражения конкурентов из «Эксельсиора».

Протокол игры  
ПСВ3:1Валвейк
  16'Маргарет Рихонелл (0:1)
(1:1) Де Йонг Люк44'  
(2:1) Де Йонг Люк82'  
(3:1) Леливелд Юлиан86'  
Бенитес Вальтер 85' (Ватерман Бой ( 85') Самбо Шуранди 85'Рамальо АндреБоскальи ОливьеЖуниор Мауро 60' (Ван Анхольт Патрик ( 60') Схаутен ЙердиВеерман ЙоэйБакайоко Жоан 69' (Пепи Рикардо ( 69') Тиль ГусТильман Малик 69' (Лосано Ирвинг ( 69') Де Йонг Люк
Запасные: Дроммел ЙоэлБелла-Кочап АрмельСайбари ИсмаэльЛэнд ТайгоТезе ДжорданОбиспо АрмандоЛедесма Ричард
Вассен ЭтьеннГаари Жюрьен  75' 79' (Леливелд Юлиан ( 79') Адевойе ШоунБрума Джеффри  77'  81'Мейерс АронРумерату Годфрид  21'Укили Яссин  61'Маргарет Рихонелл 46' (Клеонизе Денильо ( 46') Нимейер Рёвен 79' (Фелида Кевин ( 79') Локеза Крис 88' (Сёнтьенс Матс ( 88') Мин Давид 88' (Крамер Михил ( 88')
Запасные: Вруг ПатрикЛутонда ТьерриТакидин ИльясСпенкелинк МаркВайдманн ДаудаХауэн Йерун
19 мая. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Валвейк

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