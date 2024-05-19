ПСВ добыл волевую победу над «Валвейком»

Чемпионский сезон ПСВ завершил домашним матчем с «Валвейком», который рисковал оказаться в стыках. Рихонелл Маргарет подарил надежду аутсайдерам в контратаке - 0:1. Жоан Бакайоко запустил мяч в штангу. Люк де Йонг сравнял счет на 44-й минуте. Гус Тиль сотряс перекладину ударом головой. Аутсайдер продержался 80 минут, после чего получил удаление и пенальти в свои ворота. Де Йонг его реализовал. И тут же автогол - 3:1.
ПСВ давно стал чемпионом, а соперник избежал стыков из-за разгромного поражения конкурентов из «Эксельсиора».
Протокол игры
|16'Маргарет Рихонелл (0:1)
|(1:1) Де Йонг Люк44'
|(2:1) Де Йонг Люк82'
|(3:1) Леливелд Юлиан86'
Бенитес Вальтер85' (Ватерман Бой (85') •Самбо Шуранди85'•Рамальо Андре•Боскальи Оливье•Жуниор Мауро60' (Ван Анхольт Патрик (60') •Схаутен Йерди•Веерман Йоэй•Бакайоко Жоан69' (Пепи Рикардо (69') •Тиль Гус•Тильман Малик69' (Лосано Ирвинг (69') •Де Йонг Люк
Вассен Этьенн•Гаари Жюрьен 75'79' (Леливелд Юлиан (79') •Адевойе Шоун•Брума Джеффри 77'• 81'Мейерс Арон•Румерату Годфрид• 21'Укили Яссин• 61'Маргарет Рихонелл46' (Клеонизе Денильо (46') •Нимейер Рёвен79' (Фелида Кевин (79') •Локеза Крис88' (Сёнтьенс Матс (88') •Мин Давид88' (Крамер Михил (88')
19 мая. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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